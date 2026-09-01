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Nijer'de Askeri Hareketlilikte Ölen 3 Asker Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Niamey'de 28-29 Ağustos'taki askeri hareketlilikte hayatını kaybeden 3 asker için 101 No'lu Hava Üssü'nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Zeine'nin katıldığı törende, askerlerin rütbeleri ölümlerinin ardından yükseltilerek madalya verildi; naaşları Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. Hükümet, ölü ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntılı bilanço açıklamadı.

Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan askeri hareketlilikte 3 cumhurbaşkanlığı muhafızı öldü.

Nijer makamlarından yapılan açıklamaya göre, olaylarda ölen Astsubay Illo Maihatchi ile erler Yahya Idrissa Zamnaou ve Ousmane Haboule Hamissou için Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki 101 No'lu Hava Üssü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin yanı sıra Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) ve hükümet üyeleri, üst düzey askeri yetkililer, güvenlik güçlerinin temsilcileri ile ölen askerlerin yakınları katıldı.

Törende, 3 askerin rütbeleri ölümünden sonra yükseltilirken kendilerine "Vatan Sevgisi" anlamına gelen "Tarha-Nakal" İç Operasyonlar Madalyası verildi.

Cenaze namazının ardından askerlerin naaşları 101 No'lu Hava Üssü'ndeki Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nijer hükümeti, 28-29 Ağustos'ta yaşanan olaylarda ölen veya yaralananların toplam sayısına ilişkin henüz ayrıntılı bilanço açıklamadı.

Nijer'in başkenti Niamey'de, 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu.

Havalimanı bünyesindeki 101 No'lu Hava Üssü'nde bir grup askerin bazı silah arkadaşlarını alıkoymaya çalıştığı ve başkentteki stratejik noktalara ateş açtığı bildirilmişti.

Nijer Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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