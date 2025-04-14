Nijer'de İsviçreli Kadın Kaçırıldı

Nijer'in kuzeyinde bir İsviçre vatandaşının kaçırıldığı duyuruldu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Agadez bölgesinde yaşayan ve pazar gecesi kaçırılan İsviçrelinin kurtarılması için yerel makamlarla temas halinde olunduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde kaçırılan kişinin 67 yaşındaki Claudia Abbt olduğu ve bir süredir Agadez'de yaşadığı kaydedildi.

Nijer vatandaşıyla evli Abbt'in eğitimci olduğu ve geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine ilişkin çeşitli projelerde yer aldığı belirtildi.

Agadez'de 11 Ocak'ta da 73 yaşındaki Avusturya vatandaşı Eva Gretzmacher, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Kadın ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin faaliyetlerde bulunan Gretzmacher'in, 28 yıldır bölgede yaşadığı öğrenilmişti.

Libya ile Cezayir sınırında yer alan, başkent Niamey'e yaklaşık 900 kilometre mesafedeki Agadez'de 2010'da da Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, eski ismiyle "Areva" çalışanları 5 Fransa, 1 Togo ve 1 Madagaskar vatandaşı kaçırılmıştı.

Rehineler, Ekim 2013'te serbest bırakılmıştı.