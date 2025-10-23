Haberler

Nijer'de ABD'li Pilot Kaçırıldı

Güncelleme:
Nijer'in başkenti Niamey'de, insani yardım faaliyetlerinde bulunan ABD vatandaşı pilot Kevin Rideout'un kaçırıldığı bildirildi. Olaydan sonra ABD'nin Niamey Büyükelçiliği, çalışanlarına güvenlik uyarısı yaparak zırhlı araç kullanmalarını ve belirli yerlere gitmelerini yasakladı.

Nijer'de ABD vatandaşı pilot Kevin Rideout'un, başkent Niamey'de kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afrika'da insani yardım ve misyonerlik faaliyetleri yürüten uluslararası evanjelik kuruluş olan "Serving In Mission (SIM)" için çalışan 48 yaşındaki sivil pilot Rideout, Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında kaçırıldı.

ABD'nin Niamey Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tüm seyahatlerinde zırhlı araç kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.

Uyarıda, büyükelçilik personeli ile ailelerinin restoran ve açık hava pazarları gibi yerlere gitmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

Olayı henüz üstlenen olmasa da Rideout'un terör örgütü DEAŞ'ın Afrika kolu tarafından kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.

Örgüt, Agadez bölgesinde 11 Ocak'ta Avusturya vatandaşı sivil toplum örgütü çalışanı Eva Gretzmacher (73), 13 Nisan'da da İsviçre vatandaşı eğitimci Claudia Abbt'i (67) kaçırmıştı.

Gretzmacher ve Abbt'tan bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
