Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nijer Başbakanı Zeine, Bingazi'de Saddam Hafter ile işbirliği protokolü imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijer Başbakanı Zeine, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile görüştü. Görüşmede ilişkiler ve işbirliği ele alındı; Libya'nın doğusundaki yönetim ile Nijer arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı.

Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Libya'nın Bingazi kentine düzenlediği ziyarette Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Zeine ve Hafter, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.

Hafter görüşmede, Libya ile Nijer halkları arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlardan ve iyi komşuluk ilişkilerinden duyduğu gururu dile getirdi.

Nijer Başbakanı Zeine ise, kendisi ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak karşılama ve cömert misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, Libya'nın doğusundaki yönetim ile Nijer arasında stratejik işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.

Taraflar ayrıca, iki ülke ve halkının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde, istişare ve koordinasyonun devam etmesinin ve anlaşma protokolünde yer alan hususların uygulanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Komşuda tarihi gün! Seçim sonuçları bir ilke sahne oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız

Pilotun son sözleri kan dondurdu! Çakıldığı yerde dev krater oluştu
Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı