Nijer Başbakanı Zeine, Bingazi'de Saddam Hafter ile işbirliği protokolü imzaladı

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Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Libya'nın Bingazi kentine düzenlediği ziyarette Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Zeine ve Hafter, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.

Hafter görüşmede, Libya ile Nijer halkları arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlardan ve iyi komşuluk ilişkilerinden duyduğu gururu dile getirdi.

Nijer Başbakanı Zeine ise, kendisi ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak karşılama ve cömert misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, Libya'nın doğusundaki yönetim ile Nijer arasında stratejik işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.

Taraflar ayrıca, iki ülke ve halkının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde, istişare ve koordinasyonun devam etmesinin ve anlaşma protokolünde yer alan hususların uygulanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA