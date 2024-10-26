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Nihat Yavuz, AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Nihat Yavuz, AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Genel Kurulu'nda Nihat Yavuz, delegelerin desteğiyle yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulu, Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda yapıldı.

Kongreye AK Parti MKYK üyesi Sümeyye Esenyel, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulda, mevcut ilçe başkanı Nihat Yavuz, delegelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Yavuz, yeni dönemde partinin hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel

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