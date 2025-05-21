Niğde Valisi Çobanları Ziyaret Etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, daha önce Valiliğe randevu talebinde bulunan ancak sürülerini bırakamadıkları için gelemeyen çobanları hayvanları otlattıkları merada ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konaklı beldesinde çobanlık yapan vatandaşları ziyaret eden Çelik, kendileriyle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Çelik, kırsalda yaşamın zorluklarına rağmen emeğiyle ayakta duran vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çelik, ziyarette çobanlara kitap hediye etti.

Çobanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Çelik'e teşekkür etti.