Niğde Valisi Çelik'ten Milli Ağaçlandırma Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, bu günün toprağa olan bağlılığı, doğaya duyulan saygıyı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğunun hatırlatılması için anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" temasıyla kampanya başlatıldığını anımsatan Çelik, bu kampanyanın yalnızca bir fidan dikme etkinliği olmadığını, milletin çevreye, doğaya ve hayata olan vefa borcunun ifadesi olduğunu belirtti.

Çelik, havanın, suyun ve toprağın dengesini korumanın, biyoçeşitliliği desteklemenin ve doğal hayatı sürdürebilmenin tüm insanlığın ortak görevi olduğunu kaydetti.

Geleceğe nefes olacak her bir fidanı Cumhuriyet'e olan bağlılığın bir nişanesi olarak gördüklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, 'Her bir fidan, yeşeren bir umut, her bir umut, güçlü bir Türkiye'dir' inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde ilimiz genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, gönüllülerimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Toprağa dikilen her bir fidanın ülkemizin geleceğine nefes, Niğdemize yeşil bir umut olmasını diliyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkemize, milletimize ve tüm doğaya hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
