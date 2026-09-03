Niğde Valisi Kınık Höyük Kazı Alanını Ziyaret Etti

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar ilçesindeki Kınık Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe, Kazı Başkanı Marina Pucci ve Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Burak Yolaçan'dan alanda yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kınık Höyük Kazı Evi'ni ziyaret eden Akmeşe, kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların incelenmesi, belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Soner Divli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ile Müze Müdürü Yakup Ünlüler de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Nedim Akmeşe, Niğde'nin tarihi geçmişinin gün yüzüne çıkarılması ve kültürel mirasın bilim dünyasına kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar dolayısıyla Kazı Başkanı Pucci ve kazı ekibine teşekkür ederek, başarı diledi.

Kaynak: AA