Niğde Valisi Akmeşe'den 2026-2027 eğitim-öğretim yılı mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, güçlü bir geleceğin inşasının eğitim sürecine katkı sunan tüm paydaşların ortak gayretiyle mümkün olduğunu belirtti.

Temel amaçlarının öğrencileri sadece sınavlara değil, hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Akmeşe, öğretmenlerin, öğrencilerin yalnızca akademik gelişiminde değil, karakter gelişiminde de önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Eğitimdeki en büyük güç ve güvencenin öğretmenler olduğunu aktaran Akmeşe, şunları kaydetti:

"Üstlendiğiniz bu büyük sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da aynı azim ve heyecanla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Öğrenciler, sizler ülkemizin yarını ve en büyük zenginliğisiniz. Okullarınızda edineceğiniz her yeni bilgi, kazanacağınız her güzel alışkanlık sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracaktır. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA