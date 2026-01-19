Haberler

Niğde Valiliğine atanan Nedim Akmeşe görevine başladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Niğde Valiliğine atanan Nedim Akmeşe, görevine başladı.

Akmeşe, Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından karşılandı.

Vali Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Akmeşe, şehit Ömer Halisdemir'in emaneti olan topraklara sahip çıkmanın kendisi için büyük bir sorumluluk ve kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Görev süresince ortak akılla çalışacaklarını vurgulayan Akmeşe, kamu düzeni ve güvenliğinin güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasının temel öncelikleri olacağını ifade etti.

Hukukun üstünlüğünü esas alacaklarını dile getiren Akmeşe, şunları kaydetti:

"Şeffaf, hesap verebilir, tarafsız ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayışı ortaya koyacağız. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere devletimizin ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyan öksüz ve yetimlerimiz ile engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her zaman öncelik verecek, kendilerine azami özen göstereceğiz. Doğası, köklü tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olan Niğde, sanayi altyapısı, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, stratejik konumu ve gelişmeye açık yapısıyla önemli bir kalkınma potansiyeline sahiptir. Niğde'nin turizm potansiyelini de daha görünür hale getireceğiz."

Devraldığı emaneti aynı sorumluluk bilinciyle yürüteceğini ifade eden Akmeşe, "Kararlılık ve gayretle daha ileriye taşımanın çabası içerisinde olacağız. Bu onurlu görevi üstlenmiş olmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyduğumu ifade ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.

