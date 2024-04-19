Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, encümen üyeliğine İl Genel Meclis üyeleri Asım Acar ve Mustafa Kızıltan ile Çarıklı köyü muhtarı Bekir Genç ve Tırhan köyü muhtarı Nurettin Kahraman seçildi.

Vali Yardımcısı Resul Özdemir, birliğin Niğde'de güzel faaliyetlere imza attığını belirterek, "Birliğimizin genel kurulu ve encümen seçiminin sonuçları hayırlı olsun." dedi.