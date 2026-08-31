Haberler

Niğde'de bir haftada 276 şüpheliye işlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de 24-30 Ağustos arasında asayiş olaylarında 276 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama, kaçakçılıkta 5 yakalama yaşanırken, trafik denetimlerinde 1285 sürücüye ceza kesildi ve 153 araç trafikten men edildi.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-30 Ağustos tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 276 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, vücut izlerinden 6 olay aydınlatıldı.

Kaçakçılık operasyonlarında da 5 zanlı yakalandı.

Trafik uygulama ve denetimlerinde ise 30 bin 714 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 1285 sürücüye cezai işlem uygulandı, 153 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...

Anne Biçer'in feryadı yürek yaktı: Ölü ya da diri...
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde

Anketleri görünce çıldırdı! Tüm ümidi yıllardır kan kusturduklarında
Türk turist Roma'da hayatının şokunu yaşadı

Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha
Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia yolculuğu böyle başlamış
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm

Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu

Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı