Niğde'de asayiş operasyonları: 6 tutuklama
Niğde'de 17-23 Ağustos'ta asayiş olaylarında 322 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Narkotik operasyonlarında uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirilirken, 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kaçakçılıkta 11 zanlı yakalandı, 105 litre etil alkol bulundu.
Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 322 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Narkotik operasyonlarında, 71,16 gram sentetik uyuşturucu, 53,79 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 170 kök Hint keneviri, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kaçakçılık operasyonlarında da 11 zanlı yakalandı, aramalarda 105 litre etil alkol ele geçirildi.