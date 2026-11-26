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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı bağlantısı 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı İncek istikametinde üstyapı çalışmaları sebebiyle orta üç şerit ve İstanbul-Eskişehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Türkiye-Bulgaristan Devlet Sınırı-Edirne Çevre Otoyolu ayrım yolunun 20-39. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri ile Digor-Tuzluca yolunun 68-77. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 67-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 8-9. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 46-48. kilometrelerinde Ordu yönündeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA