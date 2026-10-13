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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi silajlık soya ve mısır hasadıyla yeni yem üretti

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi silajlık soya ve mısır hasadıyla yeni yem üretti
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde silajlık soya fasulyesi ve mısır hasadı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, soya ile mısırı karıştırarak yeni bir yem ürettiklerini ve bölgede silajlık soya üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde silajlık soya fasulyesi ve mısır hasadı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen hasatta yaptığı konuşmada, üniversite olarak tarım alanında şehir ve bölgeyle çalıştıklarını söyledi.

Üniversitenin tarım arazilerinde daha önce protein oranı düşük silajlık mısır üretimi yaptıklarını anımsatan Uslu, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Silajlık soya ile mısırı karıştırarak yeni bir yem ürettiklerini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz yemle hayvanlarımızın verimli bir şekilde beslenmesini sağlayacağız. Bölgedeki amacımız silajlık soya üretimini arttırmak. Bu bakımdan da bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu tarlada tohumun toprağa düşmesinden bugünkü hasat anına kadar gece gündüz demeden alın teri döken soyanın ve diğer bitkilerin yetişmesinde emeği geçen tüm tarla ve teknik personelimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman da silajlık soya fasulyesi ve mısırın hasada hazır halde olduğunu ifade etti.

Silajlık soya fasulyesindeki protein oranının yüzde 16 ila 20 arasında olduğunu belirten Kahraman, "Bütün kaba yem kaynakları içerisinde bundan daha yüksek bir proteine sahip başka bir kaba yem kaynağı yok. O bakımdan özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta çok kaliteli bir kaba yem kaynağı olarak kullanılır." dedi.

Konuşmaların ardından silajlık soya fasulyesi ve mısırın hasadı yapıldı.

Kaynak: AA
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