Niğde'de öğrencilere "IBAN kiralama" dolandırıcılığı anlatıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yapılan eğitimde, 'IBAN kiralama' dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık yöntemleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine, "IBAN kiralama" dolandırıcılığı hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bor Meslek Yüksekokulunda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdi.

Eğitim kapsamında öğrencilere, dolandırıcılık, sosyal medya tuzakları, yasadışı bahis, kara para aklama, sahte satış, kripto tuzakları ve organize suç konuları anlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
