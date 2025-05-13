Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği söyleşilerle devam etti.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde NÖHÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğin ikinci gününde konuklar, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Söyleşide konuşan Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, mesleki kariyerini ve deneyimlerini anlattı.

Gazetecilik mesleğinin meşakkatli ama bir o kadar keyifli olduğunu belirten Ay, kariyerinde yaşadığı olaylardan örnekler verdi.

Anadolu Ajansı hakkında bilgiler aktaran Ay, AA'nın üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarını anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ay, daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

İletişim Başkanlığı Kurumsal İletişim Koordinatörü Dilara Ateş de tasarım konusunda bilgi verdi.

Daha sonra, Çorum'un Başpınar köyünde yetişen, Devlet Opera ve Balesi'nde balet olan dansçıların hikayesini anlatan "Baletler Köyü" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Etkinlik, "köşe yazısı", "afiş tasarım", "fotoğraf", "podcast" ve "sosyal medya içeriği" kategorilerinde öğrenciler arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, AA Yurt Haberler Müdürü Orhan Topal, NÖHÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Ünalan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.