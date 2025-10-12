Niğde'nin Yüksek Kesimlerine Mevsimin İlk Karı Yağdı
Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Aladağlar ve Ketençimen Yaylası beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklığının geceden itibaren düşmesiyle başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Niğde-Çiftlik kara yolundaki 2 bin 300 rakımlı Ketençimen Yaylası ve Aladağlar'da kar yağışı etkili oldu.
İl genelindeki yüksek kesimler, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel