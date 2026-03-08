Haberler

Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulukışla'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 64 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.S'nin (40) kullandığı 63 AHG 913 plakalı tır, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde M.K. (64) idaresindeki 51 EV 492 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.K. hayatını kaybetti, diğer sürücü M.S. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım