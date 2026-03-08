Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ulukışla'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 64 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.
M.S'nin (40) kullandığı 63 AHG 913 plakalı tır, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde M.K. (64) idaresindeki 51 EV 492 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.K. hayatını kaybetti, diğer sürücü M.S. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan