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Niğde Kiledere'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 yaralı; şüpheliler aranıyor

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Niğde'nin Kiledere köyünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateşte 1 kişi olay yerinde öldü, 1 kişi yaralandı; jandarma kaçan şüpheli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kiledere köyünde M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ile Y.D'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.E'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Y.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüpheli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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