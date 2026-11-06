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Niğde-Kayseri yolunda yoğun siste otomobili şarampole devrilen sürücü öldü

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Niğde-Kayseri kara yolunda yoğun sisin etkili olduğu bölgede direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü Beytullah Ünlü hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde- Kayseri kara yolu üzerinde meydana geldi. Beytullah Ünlü yönetimindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Beytullah Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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