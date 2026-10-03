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Niğde-Kayseri yolunda otomobil devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Niğde-Kayseri kara yolunun Aktaş mevkisinde karşı şeride geçen otomobil devrildi; sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Arda Arısoy (30) idaresindeki 01 AZY 968 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolunun Aktaş mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Arısoy ile araçta bulunan İ.S. (27) ve B.E. (32) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Arısoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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