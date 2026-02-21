Haberler

Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü

Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Kalesi'nde bulunan 8 metrelik istinat duvarı, aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonrası polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Göçük alanında temizlik çalışmaları başlatıldı.

NİĞDE Kalesi'nin 8 metrelik istinat duvarı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Kale Mahallesi'nde, kentin simgesi olan Niğde Kalesi'nin istinat duvarı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olası bir göçük altında kalma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Ekipler, sismik dinleme cihazı ile 8 metre uzunluğundaki kale yolunda inceleme yaptı. Ekipler ayrıca göçük alanına doğru seslenerek, "Sesimi duyan var mı?" çağrısında bulundu. Teknik inceleme sonrası herhangi bir canlılık belirtisi bulunamazken, bölgede iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart

Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası bu adamın atılması şart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin