Niğde'de vatandaşlar dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirildi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşı dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtarak önemli uyarılarda bulundu. Ekipler, iletişim yoluyla yapılacak dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 16-22 Mart tarihleri arasında iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama, sosyal medya üzerinden yatırım ve sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralamaya yönelik vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler, bu kapsamda vatandaşlara polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak broşür dağıttı.