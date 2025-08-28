Niğde'deki Trajik Kaza Detayları Ortaya Çıktı

KAZA, SÜRÜCÜ DEĞİŞİMİ SIRASINDA OLMUŞ

Niğde'de Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Şaban ve Leyla Şahin çiftinin, kazada yaralanan oğulları Muhammet Şahin'in, evlenmek istediği sevgilisi ve ailesiyle tanışmak için Adana'ya gittikleri öğrenildi. Evlerine dönmek için yola çıktıklarında ise sürücü Şaban Şahin'in, oğlu Muhammet Şahin'e yorulduğunu belirtip, direksiyon başına geçmesini istediği, sürücü değişimi için aracı emniyet şeridinde durdurduğu, bu sırada da kazanın yaşandığı belirtildi. Yaralanan Muhammet Şahin'in hayati tehlikesi sürüyor.