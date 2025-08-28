Niğde'deki Trajik Kaza Detayları Ortaya Çıktı

Niğde'deki Trajik Kaza Detayları Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de meydana gelen kazada Şaban, Leyla ve torunları Muhammet Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Aile, Adana'ya gitmek üzere yola çıkarak sürücü değişimi sırasında kaza geçirdi. Yaralanan Muhammet Şahin'in hayati tehlikesi devam ediyor.

KAZA, SÜRÜCÜ DEĞİŞİMİ SIRASINDA OLMUŞ

Niğde'de Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Şaban ve Leyla Şahin çiftinin, kazada yaralanan oğulları Muhammet Şahin'in, evlenmek istediği sevgilisi ve ailesiyle tanışmak için Adana'ya gittikleri öğrenildi. Evlerine dönmek için yola çıktıklarında ise sürücü Şaban Şahin'in, oğlu Muhammet Şahin'e yorulduğunu belirtip, direksiyon başına geçmesini istediği, sürücü değişimi için aracı emniyet şeridinde durdurduğu, bu sırada da kazanın yaşandığı belirtildi. Yaralanan Muhammet Şahin'in hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı

Babacan çift cüzdan çıkardı, sunucunun heyecanı yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.