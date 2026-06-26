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Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi

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İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin inceleme ve değerlendirme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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