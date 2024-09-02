Niğde'de Yeni Adli Yılın Başlaması Törenle Kutlandı

Niğde'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Barosu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunul, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, törende yaptığı konuşmada, hukukun adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğunu söyledi.

Taleplerinin topyekun adalet olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, vatandaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir. Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden vatandaşlarımızın adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir."

Törene, baroya bağlı avukatlar katıldı.