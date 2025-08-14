Niğde'de Yangına Müdahale Devam Ediyor

Niğde'de Yangına Müdahale Devam Ediyor
Güncelleme:
Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda çıkan yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale ediliyor. Yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmadığı belirtildi.

Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerindeki yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına ekipler hızlı ve koordineli şekilde müdahalelerini sürdürmektedir. Yangının yayılımının önlenmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaz aylarında tarla, mera ve kırsal alanlarda ateş yakmamaları, anız, ot veya çöp yakma gibi faaliyetlerden kesinlikle kaçınmaları, yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Sigara izmaritinin yerlere atılmaması gerektiği, en küçük ihmalin dahi telafisi güç zararlara yol açabileceği unutulmamalıdır."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500
