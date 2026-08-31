Niğde'de Dolandırıcılık Uyarısı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama, sosyal medya üzerinden yatırım ve sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralama konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, bu kapsamda vatandaşlara, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen şüpheli çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak, broşür dağıttı.

Kaynak: AA