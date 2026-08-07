Niğde'de vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında iletişim yoluyla dolandırıcılık, yatırım, araç kiralama, sosyal medya dolandırıcılığı ve IBAN kiralama konularında vatandaşları bilgilendirdi. Polis, jandarma veya savcı gibi kamu görevlilerinin para talep etmeyeceğini belirten ekipler, şüpheli çağrı ve mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak broşür dağıttı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 27 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama, sosyal medya üzerinden yatırım ve sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralamaya yönelik vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler, bu kapsamda vatandaşlara polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak, broşür dağıttı.