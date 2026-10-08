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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli 199 uyuşturucu hapla tutuklandı

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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli 199 uyuşturucu hapla tutuklandı
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Niğde'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Aramalarda 199 uyuşturucu hap ile 22,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Zanlının üzerinde, ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 199 uyuşturucu hap ile 22,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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