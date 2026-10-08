Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli 199 uyuşturucu hapla tutuklandı

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Niğde'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Zanlının üzerinde, ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 199 uyuşturucu hap ile 22,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA