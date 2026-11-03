Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 24 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ve cam aparat ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA