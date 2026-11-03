Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı hakimlikçe tutuklandı. Aramalarda 24 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ve cam aparat ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 24 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ve cam aparat ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.