Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca tutuklananlar arasında, kasten adam öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle aranan bir kişi de bulunuyor.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 253,37 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök hint keneviri, 1 av tüfeği, 9 fişek, uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan birinin, "kasten adam öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
