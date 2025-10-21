Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 253,37 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök hint keneviri, 1 av tüfeği, 9 fişek, uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan birinin, "kasten adam öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.