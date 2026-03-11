Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 7 bin lira ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5-9 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 7 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
