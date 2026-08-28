Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 240 Hap Ele Geçirildi
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satan ve kullananların yakalanmasına yönelik Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 bin 240 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA