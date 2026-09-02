Bor'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kök Kenevir ve 278 Gram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök kenevir ve 278 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelinin yakalanmasına ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 3 kök kenevir bitkisi, 278 gram kubar esrar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA