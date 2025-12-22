Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1,9 gram esrar, 169 sentetik hap ve aseton ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
