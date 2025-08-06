Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 86,4 gram uyuşturucu madde ve 6 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 86,4 gram uyuşturucu madde, 6 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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