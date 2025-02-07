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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; 15 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu ve 18 bin 200 lira ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, tespit ettiği şüpheli araçta arama yaptı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 15 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu ve 18 bin 200 lira ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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