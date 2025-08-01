Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 735 Gram Ele Geçirildi

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 735 Gram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Niğde'de 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen otomobile düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.