Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 735 Gram Ele Geçirildi
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Niğde'de 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen otomobile düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.