Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda büyük miktarda sentetik uyuşturucu ve para ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucu merkeze bağlı Konaklı beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada, 251,36 sentetik uyuşturucu, 212 gram sentetik uyuşturucu sıvısı, 2 aseton ve 15 bin 730 lira ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
