Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Niğde merkez ve Bor ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Nisan arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 296 sentetik hap, aseton ve cam aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.