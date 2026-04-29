Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde merkez ve Bor ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Nisan arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 296 sentetik hap, aseton ve cam aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi