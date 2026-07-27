Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de 20-24 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-24 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 131,64 gram esrar, 51 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, aseton, 2 cam aparatı ve 40 bin 400 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülüyor! Şubelerini kapattı
Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış
Türkiye'nin füze tedarik engeli iddiası asılsız çıktı: Gerçeği DMM açıkladı

DMM, 'tedarik engeli' iddiasını yalanladı: Bakın gerçek neymiş
Ece Erken'den özel abonelik eleştirilerine yanıt: Kötü niyetli kişilerden korunuyorum

Ece Erken'den açıklama var! Bakın neden özel abonelik açmış
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok