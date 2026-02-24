Haberler

Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Güncelleme:
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 1306 kişiye uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 16-22 Şubat arasında gerçekleştirdikleri 18 etkinlikte, 1306 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
