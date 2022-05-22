Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (9) - Haberler

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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (9)

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (9)

DURUMU AĞIRLAŞAN ŞOFÖR, KONYA'YA SEVK EDİLDİAdana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan 42 C 0641 plakalı otobüsün şoförü Hasan Akgül, tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde durumu fenalaşınca Konya Selçuk Üniversitesi...

DURUMU AĞIRLAŞAN ŞOFÖR, KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Adana- Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan 42  C 0641 plakalı otobüsün şoförü Hasan Akgül, tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde durumu fenalaşınca Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Devlet Hastanesi, Hasan Akgül, Ereğli, Niğde, Güncel, Haberler

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