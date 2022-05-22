Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (9) - Haberler

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (9)
DURUMU AĞIRLAŞAN ŞOFÖR, KONYA'YA SEVK EDİLDİAdana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan 42 C 0641 plakalı otobüsün şoförü Hasan Akgül, tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde durumu fenalaşınca Konya Selçuk Üniversitesi...
DURUMU AĞIRLAŞAN ŞOFÖR, KONYA'YA SEVK EDİLDİ
Adana- Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan 42 C 0641 plakalı otobüsün şoförü Hasan Akgül, tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde durumu fenalaşınca Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel