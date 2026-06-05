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Niğde'de UMKE personelinin medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamladı

Niğde'de UMKE personelinin medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamladı
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Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE personeline, enkaz altında hasta değerlendirme ve güvenli kurtarma teknikleri gibi konularda eğitim verildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Nisan'da gerçekleştirilen UMKE temel eğitimini tamamlayan yeni personellere eğitim verildi.

Bilgi, beceri ve saha deneyimlerini geliştirmek amacıyla yaklaşık 16 kursiyerin katıldığı eğitim, 2-4 Haziran arasında Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü UMKE Eğitim Alanı'nda gerçekleştirildi.

Kursiyerler enkaz altında hasta değerlendirme, güvenli kurtarma teknikleri, hasta taşıma uygulamaları, ekip koordinasyonu ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin yönetimi gibi konularda eğitim aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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