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Niğde'de uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne yükseldi

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Niğde'de, Gazze'deki çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Niğde'de, Gazze'deki çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, Niğde Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, Bor yolu üzerindeki kapalı yüzme havuzu yanında yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşmaların ardından öğrenciler, Gazze'deki çocuklara yönelik kaleme aldıkları mektupları okudu.

Günün anısına fotoğraf çekiminin yapıldığı etkinlikte, Gazzeli çocuklar için balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, gökyüzüne yükselen her uçurtmanın barışı bekleyen çocuklara bir selam olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise Gazze'deki çocukların sesini duyurmanın insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Program, uçurtmaların gökyüzüne yükselmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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