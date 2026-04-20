Niğde'de UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı başladı

Niğde'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı, açılış töreniyle başladı.

Kentteki otelde "Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek" temasıyla düzenlenen toplantıya birçok ilden ve yurt dışından belediye başkanları ve yardımcıları katıldı.

Vali Nedim Akmeşe, programın açılışında yaptığı konuşmada, toplantının Niğde'de gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplantının farklı ülkelerden belediye başkanlarını, yerel yönetim temsilcilerini ve uzmanları bir araya getirdiğini ifade eden Akmeşe, kentsel yenilikçilik, iklim değişikliğine uyum, akıllı şehir uygulamaları ve yerel yönetimlerde işbirliği alanlarında önemli katkılar sunacağını belirtti.

Akmeşe, toplantının kentler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendireceğini ve kalıcı işbirliklerine zemin hazırlayacağını dile getirdi.

"Üyelerimizin ortak bir ideal etrafında buluşması, UCLG-MEWA'yı eşsiz ve güçlü kılan en temel unsurdur"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu tür toplantıların önemli çıktılarından birisinin de bilgi alışverişi olduğunu söyledi.

UCLG-MEWA'nın dünyanın vicdanını şehirlerin diliyle konuşan büyük bir dayanışma hareketi olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve tecrübelerden gelen üyelerimizin ortak bir ideal etrafında buluşması, UCLG-MEWA'yı eşsiz ve güçlü kılan en temel unsurdur. Bu yapı yalnızca kurumları değil umutları, çözümleri ve ortak geleceğe dair iradeyi bir araya getirmektedir. Bugün UCLG-MEWA çatısı altında yer alan her bir üye, insanlık adına sorumluluk taşıyan birer öncü ve vizyon sahibidir. Yerelden yükselen bu güçlü ses, küresel meseleler karşısında kararlı bir duruş sergileyebilmenin en somut göstergesidir. Bugün bölgemiz, iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği alanlardan biri olan su stresi, gıda güvenliği, hızlı kentleşme ve artan eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Aynı zamanda çatışmalar ve insani krizler, şehirlerimizin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da arttırmaktadır. İsrail'in Gazze'de başlattığı, İran ve Lübnan başta olmak üzere tüm bölgeye yaymış olduğu insani trajedi, hepimize yerel yönetimlerin sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Vatandaşlarımızın güveniyle görev üstlenen yerel yöneticiler, hizmet üretmenin yanında dayanışmayı büyüten, insan onurunu koruyan ve yeniden inşa süreçlerine katkı sunan aktörler olmalı."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 13 ülke ve 71 kurumdan 119 yerel yöneticiyi Niğde'de ağırladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da konuşma yaptı.

Toplantı, 22 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
