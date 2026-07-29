Niğde'de üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

NİĞDE'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde'nin Kale Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ACK 587 plakalı otomobil ile 51 AAC 345 plakalı kamyonet çarpıştığı kazada refüjde bulunan aydınlatma direği devrildi. Bu sırada karşı şeritten gelen 51 ADM 925 plakalı cip aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı