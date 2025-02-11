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Niğde'de Tütün Denetim Eğitim Programı Düzenlendi

Niğde'de Tütün Denetim Eğitim Programı Düzenlendi
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Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine yönelik 'Tütün Denetim Eğitim Programı' verildi. Eğitimler, kapalı alanlarda tütün tüketimini önlemeye ve sigara dumanından etkilenen kişilerin korunmasına odaklandı.

Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine "Tütün Denetim Eğitim Programı" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Çiftlik ve Ulukışla ilçelerindeki ekipler için eğitim düzenlendiği bildirildi.

Eğitimlerde kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün tüketimine dikkat edilmesi uyarısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, sigara dumanından zarar gören kişilerin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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